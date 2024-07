Tredicenne denuncia stupro a Melendugno, in una struttura di Torre dell'Orso, da parte di un animatore minorenne. I carabinieri di Lecce hanno avviato alcune indagini in base al codice rosso. La segnalazione ai militari è arrivata dall'ospedale di Galatina, dove la ragazza, accompagnata dai familiari, si è rivolta. Sono già stati effettuati accertamenti medici del caso. L'animatore, un minorenne trevigiano, è indagato a piede libero per violenza sessuale. Il presunto stupro sarebbe avvenuto mercoledì scorso all’interno della struttura di Torre dell’Orso e la denuncia sarebbe stata fatta quello stesso giorno.