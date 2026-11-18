Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe scavalcato il guard-rail che separa il camminamento dalla carreggiata, forse per evitare un'onda dal mare sottostante che aveva raggiunto il marciapiede

Tragedia nel primo pomeriggio lungo la via Aurelia, tra Finale Ligure e Varigotti, in provincia di Savona, dove un 28enne è morto dopo essere stato investito da un autobus di Tpl Linea. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'automedica, i volontari della Croce Bianca di Finale e i vigili del fuoco, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione, il 28enne avrebbe scavalcato il guard-rail che separa il camminamento dalla carreggiata, forse per evitare un'onda dal mare sottostante che aveva raggiunto il marciapiede. In quel momento stava transitando il bus, il cui conducente avrebbe tentato di evitarlo spostandosi verso la corsia opposta, senza riuscire a impedire l'impatto con la fiancata del mezzo.

La vittima, residente a Villa Poma, nel Mantovano, lavorava nello stabilimento Verallia in Lombardia ed era in vacanza a Carcare con la fidanzata. Sull'accaduto indaga la polstrada, impegnata a ricostruire l'esatta dinamica. L'incidente ha provocato rallentamenti e code in direzione ponente.