A Roma fine e inizio anno coi Dinosauri, il paleontologo: "Hanno ancora tanto da insegnarci"

"I dinosauri sicuramente hanno ancora tanto da insegnarci: al di là del fatto che osservandoli o studiandoli consentono di conoscere come lavora la scienza, danno anche l'opportunità di capire cosa è successo nel passato tanto da orientarci sull'evoluzione, sulle grandi estinzioni, sugli adattamenti al clima. Quel tempo lontanissimo si ricollega quindi a temi di attualità, come appunto le grandi estinzioni che avvengono al giorno d'oggi, anche o soprattutto a causa dell'azione degli esseri umani sugli ecosistemi". A dirlo all'Adnkronos Simone Maganuco, paleontologo e curatore scientifico della mostra 'Dinosauri in Carne e Ossa' che sbarca, con aperture straordinarie per le festività natalizie, all’Appia Joy Park di Roma.

I visitatori potranno esplorare il parco autonomamente e immergersi nell’atmosfera preistorica popolata dai suoi 'giganti'. Grandi e piccoli potranno fare un salto indietro nel tempo, ammirando i dinosauri nelle loro dimensioni reali, ricostruite con rigore scientifico. "Il progetto, nato nel 2011 e che ha messo assieme da un lato gli scienziati (ricercatori e paleontologi) e dall'altro lato gli artisti (illustratori, scultori, artigiani), è rivolto a tutti - spiega il paleontologo - E' già capitato che i più grandi vengano prima con i bambini, attratti come sappiamo dal fascino di questi giganti del passato, e poi tornino da soli rendendosi conto, a colpo d'occhio, che la mostra ha tanto da raccontare. Quindi magari tornano per vederla con un'altra chiave di lettura".

"Il lavoro del paleontologo - aggiunge Maganuco -è uno di quei mestieri che appassiona molti i bambini, poi magari crescendo può succedere di perdere questa passione, ma resta il senso di curiosità verso l'ambiente, verso ciò che ci circonda, il senso di esplorazione, di mettere insieme i pezzi del grande puzzle della storia della Vita sulla Terra per capire l'insieme. In un certo qual modo è come essere dei detective alla ricerca di un tempo perduto utile all'oggi".

La mostra all’interno dell’Appia Joy Park, in via Annia Regilla 245, sarà aperta nei giorni 28-29-30 dicembre e 2-3-4-5-6 gennaio dalle 10,30 alle 17. C'è anche il laboratorio creativo 'Dinopalline natalizie', dove sarà possibile realizzare decorazioni da portare a casa per l’albero di Natale a tema preistorico. E se le decorazioni non bastassero il bookshop è a disposizione per gadget e libri tematici.