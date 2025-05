Lancia dell'acido alla moglie e poi la picchia. Per questo un 55enne è stato arrestato a Castellammare di Stabia (Napoli). È accaduto nelle ultime ore di apertura di un negozio di alimentari gestito dalla coppia. Tra i due - lei 50 anni, lui 55 - nasce una discussione, che degenera. L’uomo - è la ricostruzione dei carabinieri - raccoglie dell’acido muriatico in una scodella gialla di plastica e lo getta contro la donna. Il liquido segue una traiettoria diffusa, corrode la maglia, il jeans e poi la pelle del collo e del piede. Qualche goccia raggiunge addirittura la bocca e la gola. Terminato con l’acido, il 55enne si sarebbe accanito contro la moglie picchiandola con una violenza inaudita lasciandola a terra esanime, prima di fuggire dal negozio e chiudere la saracinesca. Parte la macchina dei soccorsi e quella investigativa, 112 e 118 sono allertati, una pattuglia dei militari della stazione di Castellammare di Stabia si mette sulle tracce del 55enne.

Intanto la vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale: ha difficoltà a parlare, non riesce a raccontare tutto per il forte bruciore alla trachea. Le sue condizioni non sino ritenute gravi, l'acido non è stato in grado di provocare danni permanenti. Solo qualche ustione di primo grado che guarirà col tempo. Sono in corso, invece, approfondimenti sulle conseguenze delle botte. Il 55enne è finito in manette e poi in carcere, in attesa di giudizio.