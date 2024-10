Ad Arezzo il più grande villaggio tirolese d'Italia

Sabato 16 novembre Arezzo inaugura la nona edizione del Villaggio Tirolese, il più grande mercato natalizio d'Italia. Quest'anno l'evento si arricchisce di tante novità come la nuova Casa di Babbo Natale nella storica Fortezza Medicea. Oltre 40 casette di legno, le Baite del Gusto, la Birreria Tirolese e la Lego Brick House animeranno piazza Grande e il centro storico, rendendo Arezzo una delle destinazioni natalizie più caratteristiche.

Arezzo si prepara a vestire nuovamente i colori e i sapori del Natale con il ritorno del Villaggio Tirolese, dal 16 novembre. L'iniziativa, che fa parte della rassegna "Arezzo Città del Natale 2024" e organizzata da Confcommercio con il sostegno della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di Banca Tema, gode del patrocinio del Comune di Arezzo e della collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour e Discover Arezzo.

Anche quest'anno la città di Giorgio Vasari ospiterà il più esteso Villaggio Tirolese d’Italia che tornerà ad animare piazza Grande con una varietà di eventi e attrazioni. La nona edizione offre un programma ricco e diversificato: oltre al tradizionale mercatino natalizio, le Baite dei Sapori permetteranno di degustare prodotti tipici, mentre il Big Lights Show illuminerà i palazzi di piazza Grande con giochi di luce e colori. I visitatori potranno esplorare artigianato, idee regalo e la Casa delle Castagne, partecipando anche a tour guidati che, attraverso pacchetti speciali “Natale ad Arezzo,” faranno scoprire le bellezze del centro storico.

Dal 16 novembre al 29 dicembre le Baite del Gusto offriranno un viaggio culinario tirolese nel cuore di Arezzo, diventando il fulcro gastronomico del Villaggio Tirolese. In questa edizione, i visitatori potranno immergersi nei sapori tipici grazie a tre baite dedicate dove assaporare specialità come brezel farciti, raclette, spätzle, canederli e il famoso stinco arrosto, il tutto accompagnato da selezioni di birre artigianali. A completare l’offerta, la Casetta delle Castagne e la Baita della Birra per un’esperienza autentica che renderà ancora più ricca la visita ai Mercatini di Natale di Arezzo. Il Villaggio Tirolese avrà un calendario flessibile: sarà visitabile dal giovedì alla domenica fino al 19 dicembre e poi tutti i giorni dal 23 al 29 dicembre.

Una grande novità è in arrivo per chi cerca l’autentico spirito natalizio: la Casa di Babbo Natale si sposta nella storica Fortezza Medicea, trasformandola in un punto d’incontro tra passato e magia. Il nuovo regno di Santa Claus sarà aperto fino al 6 gennaio e offrirà un’esperienza magica per grandi e piccoli su una superficie di oltre 10.000 metri quadrati. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare ambientazioni natalizie uniche, tra cui rifugi scavati nella roccia dove Babbo Natale e i suoi elfi accoglieranno i bambini, proponendo attività come giochi, laboratori, installazioni interattive, il villaggio Lemax e il Planetario. Un vero e proprio percorso immersivo che arricchisce l’offerta del Natale aretino, integrando storia e tradizione con un contesto scenografico di grande impatto.

Tra le attrazioni di punta non mancherà la Lego Brick House in piazza Grande che torna nel suggestivo Palazzo di Fraternita, dove oltre 40 opere d’arte realizzate con i celebri mattoncini daranno vita a un mondo interamente fatto di Lego: dalle grandi installazioni ai mosaici fino ai minuziosi dettagli che stupiranno adulti e bambini.

Al calare della sera, l’atmosfera di piazza Grande sarà animata dal Big Lights Show, uno spettacolo di proiezioni luminose sulle facciate dei palazzi a cura della Fondazione Arezzo Intour, in programma ogni giorno dalle 17 alle 21. Questo spettacolo di luci, colori e musica renderà l’esperienza del Villaggio Tirolese ancora più coinvolgente, creando un ambiente unico e festoso per i visitatori.

Gli eventi proseguono con iniziative speciali come il Christmas Balloons 2024: sabato 23 novembre, a partire dalle 17, piazza Sant’Agostino si riempirà di oltre duemila palloncini luminosi da tenere in mano. Un appuntamento che prevede intrattenimento musicale, spettacoli e l’offerta di un palloncino natalizio luminoso a ogni partecipante, per rendere ancora più viva l’atmosfera natalizia aretina.

Da non perdere anche il ritorno di Gioiello in Vetrina, un appuntamento ormai fisso nel Chiostro della Biblioteca di Arezzo durante la Fiera Antiquaria in programma il 30 novembre e il 1° dicembre. Questa mostra-mercato offrirà pezzi unici dell’oreficeria locale, orologi e diamanti, promuovendo la tradizione e la maestria degli orafi aretini in un contesto esclusivo.

Durante i fine settimana, sarà anche possibile partecipare ai tour guidati “Arezzo e la magia del Natale”, per scoprire le bellezze storiche e artistiche della città toscana, tra cui la cattedrale di San Donato, la Pieve di Santa Maria e piazza Grande, dove il Villaggio Tirolese accoglie il pubblico.

Per informazioni dettagliate sugli orari di apertura e per prenotare le attività, è possibile visitare il sito ufficiale: www.mercatininatalearezzo.it oppure scrivere a info@mercatininatalearezzo.it. Segui gli aggiornamenti anche sui profili social ufficiali del Villaggio Tirolese di Arezzo su Instagram e Facebook.