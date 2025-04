Ad Aversa prende avvio lo Studium Templarium a servizio della Società

Il 7 maggio 2022 durante il Capitolo Magistrale a Cimitile (NA) veniva comunicato ufficialmente dal Sovrano Gran Maestro dell’Ordo Templi Hierosolimytani Equites Templares, S.A.R. Enzo Mattani di Kerak, la nascita dello Studium Templarium che si è occupato delle diverse attività legate alla cultura facendo ricerche sui Templari e sviluppando il sito internet dedicato alla conoscenza della storia con il fine di portare la conoscenza dei Cavalieri Templari oltre la leggenda. Nel corso di questi anni di attività si è voluto dare un impulso maggiore allo Studio Templarium e nel Capitolo Magistrale di Aversa (CE) del 29 marzo 2025, si è voluto rendere la struttura operativa efficace ed efficiente legandola alle esigenze dei territori ed alla società civile ampliando le iniziative costituendo sette Dipartimenti: Storia Templare (I templari oltre la leggenda) - Informatica - Stili di Vita ed Educazione alla Salute - Supporto alla Disabilità, ai Disagiati e Tutela dei Minori - Scuola e Formazione - Comunicazione e Media - Dipartimento Affari Religiosi.

L’incarico di Responsabile del Dipartimento Supporto alla Disabilità, Disagiati e Tutela dei Minori è stato affidato alla Dott.ssa Silvia De Mari esperta in questo settore. Nel corso degli anni Silvia De Mari ha sempre messo la sua esperienza ventennale al servizio della collettività ed in particolar modo per la rilevazione del fabbisogno formativo e delle necessità strumentali e strutturali degli studenti in situazione di Disabilità, con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e con Bisogni Educativi Speciali; ha curato lo studio e la progettazione di interventi volti al miglioramento dei processi di Integrazione e di Inclusione anche attraverso il coordinamento dei GLHI e GLHO; ha sviluppato costanti e proficui contatti con le famiglie e gli Enti preposti alla riabilitazione degli studenti con disabilità. Nel corso degli anni ha dato vita ad iniziative di grande valore sociale e culturale come le attività di mosaico, lego terapia, golf ability, accademia delle abilità con particolare riferimento all’inserimento nel mondo del lavoro per il settore della ristorazione.

“In tutti questi anni di grande impegno sociale -spiega Silvia De Mari- ho desiderato promuovere iniziative che mettano al centro della nostra società tutti i ragazzi attraverso delle attività inclusive, ognuno di noi ha delle qualità e delle eccellenze ed il nostro ruolo è quello di trovare le strade giuste per far emergere tutte le resilienze e portarle ad un livello di eccellenza. Ho accettato con grande gioia il ruolo di responsabilità che il Sovrano Gran Maestro S.A.R. Enzo Mattani di Kerak ed il Vicario Gran Magistrale S.E. Roberto Izzo mi hanno affidato. Il Dipartimento è costituito da persone di assoluto valore: Daniele Marino, Emiliano Patalacci, Giuseppe Longo, Remigia Cavazzuti, Michele Savio, Antonio Amoruso e sono convinta -conclude la De Mari- che organizzeremo, grazie alle nostre competenze umane e professionali, diverse attività al servizio dei nostri ragazzi speciali dove la disabilità diventerà un’opportunità per la società.” Per Roberto Izzo: “Ho lavorato in questi anni, grazie alla fiducia accordatami dal Sovrano Gran Maestro, ad una struttura che potesse diventare un vero motore di iniziative per tutti i territori mettendo al servizio della Società le nostre competenze ed esperienze. Sono sicuro che ad Aversa (CE) abbiamo dato corpo e anima allo Studio Templarium, di cui sono il Presidente, ed ora sta a tutti noi lavorare per raggiungere gli obiettivi fissati”.