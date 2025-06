Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che prenderà in considerazione la possibilità di fornire a Kiev una maggiore quantità di missili Patriot, di cui l'Ucraina ha bisogno per difendersi dagli attacchi russi, aggiungendo che il presidente russo Vladimir Putin "deve davvero porre fine a quella guerra".

Le dichiarazioni di Trump sono state fatte dopo l'incontro di 50 minuti con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tenutosi a margine del vertice Nato all'Aja. Entrambi i leader lo hanno descritto come un passo positivo in un conflitto che il presidente Usa ha definito "più difficile di altre guerre". Trump ha dichiarato in una conferenza stampa che i Patriots sono "molto difficili da ottenere", ma che "vedremo se possiamo renderne disponibili alcuni".

Il presidente degli Stati Uniti ha anche lasciato aperta la possibilità di fornire maggiori aiuti militari a Kiev. Alla domanda se Washington avrebbe contribuito con maggiori finanziamenti alla difesa dell'Ucraina quest'anno, Trump ha risposto: "Per quanto riguarda i fondi, vedremo cosa succederà". Zelensky ha affermato prima dell'incontro che l'Ucraina è disposta ad acquistare altri Patriot se gli Stati Uniti fossero stati disposti a donarli. Ha definito i colloqui a porte chiuse con Trump "lunghi e sostanziali", mentre il presidente degli Stati Uniti ha affermato che l'incontro "non avrebbe potuto essere più piacevole".

La replica di Mosca

"I tentativi di prolungare le azioni militari, fornendo armi e mercenari all'Ucraina, aumentano il rischio di destabilizzazione. Anche in Europa", ha detto il ministro della Difesa russo Andrei Belousov, ripreso dall'agenzia di stampa Interfax.