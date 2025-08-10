L'obiettivo di Israele non è l'occupazione di Gaza ma liberazione della regione dai "terroristi di Hamas". Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una conferenza stampa. "Nella Striscia di Gaza ci sono ancora "migliaia di terroristi armati di Hamas" che si sono impegnati a ripetere "la ferocia dell'attacco" del 7 ottobre del 2023. "Dato che Hamas rifiuta di deporre le armi, Israele non ha altra scelta che concludere il lavoro e completate la sconfitta" del gruppo, ha sottolineato Netanyahu. Secondo il premier, Israele controlla militarmente il 70-75% della Striscia, ma "restano due roccaforti" di Hamas.

"Gaza sarà smilitarizzata, Israele la avrà responsabilità prevalente sulla sicurezza, sarà istituita una zona di sicurezza al confine con Israele per prevenire incursioni terroriste future, e sarà istituita una amministrazione civile che perseguirà una convivenza pacifica con Israele", ha aggiunto Netanyahu descrivendo il piano di Israele una volta sconfitto Hamas.

Il piano del governo israeliano per l'occupazione di Gaza "è il modo migliore per finire la guerra e per farlo rapidamente", ha affermato ancora.