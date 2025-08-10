circle x black
Cerca nel sito
 

Trump: "Homeless via da Washington, devono andarsene"

"Gli offriremo un posto fuori dalla capitale"

Donald Trump
Donald Trump
10 agosto 2025 | 18.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump 'caccia' gli homeless da Washington. Il presidente degli Stati Uniti annuncia una conferenza stampa in cui, nella giornata di lunedì 11 agosto, illustrerà i provvedimenti e la strategia per "rendere la nostra capitale più sicura e più bella che mai". Nelle ultime settimane, Trump ha criticato la gestione dell'ordine pubblico a Washington, stigmatizzando la situazione anche nella zona della Casa Bianca.

"Gli homeless devono andarsene, immediatamente. Vi offriremo un posto in cui stare, ma lontano dalla capitale. I criminali, invece, non devono spostarsi. Vi metteremo in carcere, dove meritate di stare. Succederà tutto molto in fretta, proprio come al confine", scrive il presidente su Truth facendo riferimento alle politiche per il contrasto all'immigrazione illegale.

"Siamo passati da milioni di ingressi a zero negli ultimi mesi. Qui sarà più facile, siate pronti. Non ci sarà più nessun 'signor gentile'. Rivogliamo la nostra capitale", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
donald trump trump washington homeless trump news
Vedi anche
News to go
Tassa di soggiorno, ricavi in salita nel 2024
News to go
Crescono i casi di 'sharenting' in Italia e aumentano le denunce tra genitori separati
News to go
Anziani al volante, allo studio una stretta sulle patenti
News to go
Lotteria Italia, oltre 32 milioni di euro di premi 'dimenticati' dal 2002 a oggi
News to go
Shein, multa dell'Antitrust da 1 milione di euro
News to go
Scioperi aerei e treni, la situazione in Italia e l’allerta per viaggi all'estero
News to go
Esodo, weekend da bollino nero: sabato il picco di traffico
News to go
Gaza City, approvata proposta Netanyahu di conquistarla
Ucraina-Russia, Trump: "Putin non deve per forza incontrare Zelensky" - Video
Putin e l'incontro con Trump: "Anche Zelensky? Vediamo... " - Video
Serracchiani (Pd) 'bocciata' al cruciverba: invece di Fico, per la Campania sceglie l’uva - Video
Chikungunya, allarme in Cina: oltre 7.700 casi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza