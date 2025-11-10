circle x black
Aggredisce un turista ebreo in stazione a Milano, arrestato 25enne

L'uomo, in manette per lesioni personali aggravate da motivi di discriminazione razziale, prima ha inveito contro il gruppo di americani e poi ha preso a calci e pugni un giovane

Stazione centrale a Milano - Afp
10 novembre 2025 | 20.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ha aggredito un turista americano di religione ebraica colpendolo con calci e pugni. Per questo oggi pomeriggio un 25enne pakistano, con precedenti, è stato arrestato dalla Polfer per lesioni personali aggravate da motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, all'interno della Stazione Centrale di Milano.

L'aggressione - fa sapere la Questura di Milano in una nota - è avvenuta alle 13.15 di oggi, all'interno della Stazione Centrale. La vittima, di 25 anni, era parte di un gruppo composta da una decina di turisti americani di religione ebraica.

Con la kippah in testa, erano in attesa del treno vicino alla banchina numero 8, quando a un tratto il 25enne, che si trovava lì vicino, si è scagliato con violenza contro uno di loro e ha cominciato a colpirlo con calci e pugni, fino a colpirlo in testa con un oggetto contundente, un anello di ferro di cui era in possesso.

Alcuni viaggiatori presenti - riferisce la Questura di Milano - hanno tentato di intervenire in difesa della vittima. Richiamato dalla folla, un addetto alla sicurezza di Fs Security ha segnalato l'accaduto alla centrale operativa della Polfer.

Le pattuglie della Polizia ferroviaria, poco distanti, sono subito intervenute e hanno bloccato l'aggressore. Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza i poliziotti hanno verificato che l’uomo, alla vista del gruppo intento a controllare gli orari dei treni sul tabellone delle partenze, aveva cominciato prima a inveire, per poi colpire violentemente con pugni e calci la vittima, fino a ferirlo al capo.

Il 25enne americano è stato portato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. L'arrestato era appena arrivato a Milano in treno. Non risulta che faccia parte di gruppi pro Palestina.

