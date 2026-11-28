I carabinieri della Stazione Torpignattara hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 stranieri - tre di origine peruviana e uno messicano tra i 23 e i 60 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine - indagati per violenza privata e rapina in concorso. I fatti l'11 settembre scorso, all’interno di un bar in via Casilina, nel quartiere Centocelle. Secondo quanto accertato nel corso delle indagini, la vittima, un 29enne di origini peruviane, sarebbe stata inizialmente avvicinata all'interno del locale, minacciata di morte e violentemente aggredita con schiaffi e pugni da quattro uomini. Sotto la pressione delle minacce, sarebbe stato costretto a spogliarsi, subendo non solo il furto degli indumenti, ma anche del telefono cellulare e del borsello. Gli indagati sono stati rintracciati dai carabinieri e portati nel carcere di Regina Coeli.