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Agostiniani (Sip): "Estendere cure pediatriche fino ai 18 anni, anche in ospedale"

'Il pediatra è il professionista con le competenze scientifiche e culturali più adeguate per prendersi cura di questa fascia d’età'

Rino Agostiniani - (Foto Adnkronos)
Rino Agostiniani - (Foto Adnkronos)
05 maggio 2026 | 15.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Come Società italiana di pediatria abbiamo accolto favorevolmente la proposta del ministro della Salute, Orazio Schillaci, di estendere l’età assistenziale dei pediatri fino ai 18 anni. Il pediatra è infatti il professionista con le competenze scientifiche e culturali più adeguate per prendersi cura di questa fascia d’età". Lo ha dichiarato Rino Agostiniani, presidente della Sip, aprendo i lavori della Giornata nazionale della Pediatria, promossa per la prima volta dalla Società italiana di pediatria al ministero della Salute.

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"Portare a terra questo cambiamento non sarà semplice — ha aggiunto — e richiederà un ampio lavoro di condivisione. Sarà necessario, inoltre, non limitare l’estensione dell’età pediatrica al territorio, ma applicarla anche in ambito ospedaliero, dove oggi esiste una situazione molto disomogenea tra le diverse regioni italiane".

"Attualmente — ha ricordato Agostiniani — alcune pediatrie seguono i pazienti fino ai 14 anni, altre fino ai 16 e altre ancora fino ai 18. È quindi necessario uniformare i comportamenti, per garantire che ragazze e ragazzi siano assistiti in strutture con caratteristiche e competenze adeguate alla loro età".

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pediatria giornata nazionale pediatria sip presidente agostiniani
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