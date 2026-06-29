Al via le celebrazioni per i 400 anni di Niscemi

Quattro secoli di storia, cultura e identità territoriale. Il comune di Niscemi (Caltanissetta), colpito a gennaio dalla frana, si appresta a celebrare, domani il quarto centenario della concessione della Licentia Populandi, l’atto formale che nel 1626 sancì l’edificazione e il popolamento del centro urbano per impulso della dinastia Branciforte. Per l'occasione è stato predisposto un fitto cartellone di eventi istituzionali e culturali. "Questa ricorrenza rappresenta un passaggio nodale per la nostra comunità, un'occasione per riflettere sulle nostre radici storiche e per tracciare le linee di sviluppo futuro", ha spiegato il sindaco Massimiliano Conti, sottolineando come il palinsesto sia stato strutturato per coniugare il rigore della memoria scientifica con manifestazioni artistiche di rilievo internazionale.

La giornata celebrativa si aprirà alle ore 11 presso la Biblioteca Comunale con la scopertura di un bassorilievo commemorativo donato dal Lions Club. Nel pomeriggio, alle 16.30, il Museo Civico ospiterà l'inaugurazione dell'esposizione pittorica "Progetto N 400 - 4 tele per 4 secoli". Il momento centrale sul piano scientifico-istituzionale è previsto alle 17.30 all'Auditorium del Centro socio-culturale 'Totò Liardo' con il convegno 'Niscemi ieri, oggi, domani a 400 anni dalla Licentia Populandi'; all'incontro, moderato dalla giornalista Ivana Baiunco, interverranno il Soprintendente ai Beni Culturali Daniela Vullo e la prorettrice dell'Università di Catania, Lina Scalisi, ordinaria di Storia moderna, cui seguirà la proiezione di un contributo video curato dal Liceo Classico 'Eschilo' di Gela.

Il programma culturale proseguirà alle 19.00 con il vernissage della mostra collettiva d'arte contemporanea 'D_Segni. Appunti del molteplice', curata da Vito Chiaramonte e sostenuta dalle fondazioni 'Sicilia', 'Lauro Chiazzese' e 'Con il Sud', che vedrà l'esposizione di opere di sedici artisti nazionali nella pinacoteca del centro 'S. Liardo'. In serata, dopo il passaggio del tradizionale Corteo storico Branciforte da Largo Mascione (ore 20.), i riflettori si sposteranno in Piazza Vittorio Emanuele III: alle 20.30 è in programma il concerto sinfonico-corale dell'Orchestra e del Coro del Teatro Massimo Bellini di Catania intitolato 'Dai Beatles ai Queen', diretto dal maestro Valter Sivilotti, con il soprano Giuliana Di Stefano e la direzione corale di Massimo Fiocchi Malaspina. Le celebrazioni si chiuderanno alle 23 con la condivisione della torta dell'anniversario a cura della Pro Loco.