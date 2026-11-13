Allarmi bomba, Gravina (Anivp): ''Procedure chiare per gestire la paura a scuola''

"La paura va gestita prima che arrivi. Finora le bombe non sono state trovate, ma l’effetto c’è stato e va preso sul serio quanto la minaccia". Lo dichiara Giulio Gravina, vicepresidente dell’Anivp (Associazione nazionale istituti di vigilanza privata) ed esperto di strategie di sicurezza sussidiaria, commentando gli allarmi bomba nelle scuole.

"Una scuola con una procedura chiara e un referente preparato affronta un allarme con ordine, qualunque sia l’esito. Dove mancano queste procedure, l’emergenza nasce comunque - prosegue Gravina - Servono protocolli uguali per tutti e personale formato, con un collegamento diretto tra scuole, forze dell’ordine e professionisti del settore", conclude il vicepresidente dell’Anivp.