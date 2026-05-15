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Ambiente, Mantovani (Comune Milano): "Per i giovani è un diritto e una responsabilità"

'Lavorando insieme e in modo non convenzionale si impara meglio'

Susanna Mantovani - (Adnkronos)
Susanna Mantovani - (Adnkronos)
15 maggio 2026 | 15.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Non sono certa che a questa età i ragazzi siano del tutto consapevoli che hanno diritto a un ambiente sano, ma devono imparare a sapere che è un diritto e che il diritto porta con sé delle responsabilità. L'ambiente è qualcosa di molto importante e iniziative che gli permettono di approfondire questo tema e lavorarci insieme sono, secondo me, importantissime". Lo ha detto Susanna Mantovani, garante dei Diritti per l'infanzia e l'adolescenza del Comune di Milano, in occasione dell'evento finale del progetto 'Ciak si crea - Trame di periferia', organizzato oggi nel capoluogo lombardo per sensibilizzare, con il linguaggio cinematografico, i giovani sui temi della salute respiratoria e dell'ambiente, promosso dall'associazione 3 Elle Ets e il sostegno di Chiesi Italia.

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"E' importante che i ragazzi si impegnino su temi di questo genere - sottolinea Mantovani - Lavorando insieme e in un modo non del tutto tradizionale, con una pluralità di linguaggi, nella scuola, imparano e si sensibilizzano su temi molto importanti sul piano dell'apprendimento e sul piano educativo".

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Ciak si crea Trame di periferia Aria pulita
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