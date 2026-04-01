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Ancora 48 ore di pioggia poi scoppia la primavera: meteo Pasqua e Pasquetta

Per ora il maltempo di stampo prettamente invernale insiste sul Centro-Sud. Sotto la lente d'ingrandimento ci sono soprattutto Abruzzo e Molise

Pasqua e Pasquetta, le previsioni meteo
Pasqua e Pasquetta, le previsioni meteo
01 aprile 2026 | 08.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ancora 48 ore di pioggia poi scoppia la primavera. Per ora il maltempo di stampo prettamente invernale insiste sul Centro-Sud. Sotto la lente d'ingrandimento ci sono soprattutto Abruzzo e Molise (con massima attenzione alla zona della frana di Silvi), dove cadranno fino a 100 mm di pioggia (pari a 100 litri per metro quadrato). Sulle montagne appenniniche ci si aspetta l'incredibile accumulo di altri 90 centimetri di neve fresca, il tutto accompagnato da venti di burrasca.

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Meteo oggi e domani

Insomma i primi due giorni di aprile vedranno il gelido vortice polare, sceso dalla Norvegia, fare la voce grossa sul settore adriatico e al Meridione. Tuttavia, c'è una buona notizia: al Nord, già da domani giovedì 2 aprile tornerà a splendere il sole. Sole che farà da vero e proprio 'spoiler' del deciso e attesissimo miglioramento che avvolgerà tutta l'Italia nel periodo pasquale sottolinea iLMeteo.it.

Meteo Pasqua e Pasquetta

I modelli meteorologici sono, infatti, finalmente concordi: ci aspetta un estremo ribaltone pasquale. A partire dal pomeriggio di venerdì 3 aprile, il tempo migliorerà a vista d'occhio anche al Meridione, aprendo le porte a un weekend festivo all'insegna del sole e di temperature in sensibile aumento ovunque. Per onor di cronaca, ci saranno solo dei piccoli 'nei' meteorologici da segnalare nel periodo festivo: qualche isolato acquazzone a ridosso dei rilievi tra Calabria e Sicilia, e la possibile maccaja in Liguria, ovvero il tipico addensamento di nubi basse e foschie proveniente dal mare.

Per Pasquetta le nubi si diraderanno all'estremo Sud (rimarrà solo qualche innocua nuvola marittima intorno al Mar Ligure) e il celebre picnic sarà ufficialmente salvo: splenderà il sole e le temperature schizzeranno fino a toccare punte di 22-25°C da Nord a Sud.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 1 aprile - Al Nord: cielo parzialmente nuvoloso, più sole sui settori occidentali. Al Centro: intenso maltempo sulle Adriatiche, neve copiosa sui rilievi. Al Sud: maltempo diffuso.

Domani, giovedì 2 aprile - Al Nord: cielo poco nuvoloso, clima mite. Al Centro: maltempo sulle Adriatiche, neve copiosa sui rilievi. Al Sud: maltempo diffuso.

Venerdì 3 aprile - Al Nord: cielo poco nuvoloso, clima mite. Al Centro: ultimi fenomeni, migliora. Al Sud: rovesci sparsi.

Tendenza: arriva l’anticiclone per Pasqua e Pasquetta.

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