Questa mattina i medici del Pronto soccorso pediatrico di Vicenza sono stati costretti a chiamare i vigili del fuoco per riuscire a tagliare un anello al dito di un adolescente talmente stretto che era impossibile da sfilare. L'adolescente, accompagnato da un genitore, si era presentato al Pronto soccorso con un dito gonfio a causa della costrizione di un anello di metallo di grosso spessore che non riusciva più a levare e che gli provocava gonfiore e dolore.

Dopo vari tentativi con gli strumenti in dotazione ai medici del Pronto soccorso che non sono però riusciti a troncare il metallo, è partita la richiesta al comando dei vigili del fuoco berici. Dopo aver posizionato sotto l'anello una piccola lama di metallo, un operatore con mano ferma ha utilizzato un piccolo flessibile tagliando l'anello d'acciaio e liberando il ragazzo dalla costrizione. L'operazione si è svolta sotto la supervisione attenta del personale medico e infermieristico del Pronto soccorso, evitando qualsiasi conseguenza per il giovane paziente.