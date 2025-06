In merito alla scomparsa di Angela Celentano il giudice punta sull'esame del Dna sulla ragazza filmata in Turchia. Nell'elenco degli accertamenti che il gip del tribunale di Napoli Federica Colucci ha disposto nell'ambito della cosiddetta "pista turca", ci sono anche le nuove indagini per identificare la ragazza ed eseguire il test genetico per fugare ogni dubbio sulla sua identità. Angela Celentano è la bimba di cui si sono perse le tracce il 10 agosto 1996 sul Monte Faito, a Vico Equense, quando la piccola aveva appena 3 anni. Oggi, a 29 anni dai fatti, ne avrebbe 32.

Il giudice ha chiesto al pm titolare del fascicolo che vengano sentiti i presunti testimoni turchi, in particolare un avvocato, per fare in modo di identificare la ragazza ritratta in un video depositato dalla blogger Vincenza Trentinella già nel 2009. A fare richiesta dell'esame del Dna sono stati gli avvocati della famiglia Celentano, Luigi Ferrandino ed Enrica Visconti.