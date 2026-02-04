circle x black
Anguillara, disposta restituzione salma Federica Torzullo a famiglia: funerali sabato

La donna è stata uccisa dal marito Claudio Carlomagno lo scorso 9 gennaio

04 febbraio 2026 | 18.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A quanto apprende l’Adnkronos è stato dato il nulla osta per la restituzione alla famiglia della salma di Federica Torzullo, la donna uccisa ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, dal marito Claudio Carlomagno lo scorso 9 gennaio. I funerali della donna si dovrebbero tenere questo sabato.

Ancora non si trova il coltello bilama che Carlomagno avrebbe utilizzato per uccidere sua moglie la mattina del 9 gennaio e che lo stesso avrebbe gettato lungo la statale braccianese in zona Osteria Nuova, come lui stesso aveva ammesso nell'interrogatorio di convalida del fermo lo scorso 21 gennaio.

Secondo quanto apprende l'Adnkronos, inoltre, quando si è conclusa l'udienza al tribunale per i Minorenni di Roma, per il figlio di 10 anni di Federica Torzullo e Claudio Carlomagno sarà confermato l'affidamento ai nonni materni, con il sindaco di Anguillara Sabazia come tutore.

