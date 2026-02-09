"Ti hanno sempre ripetuto che la spremuta d'arancia fa bene. E' naturale, è vitamina C, è salutare... E' così? O è meglio mangiarsi un frutto senza spremerlo? L'arancia è meglio mangiarla intera, a spicchi, che spremuta. Nel primo caso oltre alla parte liquida si ingeriscono anche le fibre che servono per rallentare l'assorbimento degli zuccheri ed evitare il picco glicemico. Quando ci beviamo una spremuta ci vogliono 3-4 arance per fare un bel bicchiere, ma 3-4 arance vuol dire che avrò un picco glicemico e anche un piccolo insulinico. Le vitamine? Per fare 1 grammo di vitamina C ci vogliono 2 chili di arance. Attenzione, con 2 kg di frutta arrivano anche 200 grammi di zucchero. Quindi meglio mangiarla intera a spicchi ed evitiamo le spremute". Così in un video Instragram l'infettivologo Matteo Bassetti.