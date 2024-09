Venerdì 20 settembre Marco Ferdico ha partecipato regolarmente alla riunione tradizionale dei tifosi dell'Inter al Baretto, appena fuori dallo stadio Meazza di San Siro. Come si evince dalle immagini girate da Klaus Davi, Ferdico era tornato operativo e aveva radunato un gruppo di 50 ultras per impartire istruzioni in vista all'importantissimo appuntamento del Derby in programma la domenica dopo.

Il giovedì successivo, il 26 settembre, non si è presentato però alla riunione, come ha potuto constatare il giornalista essendo ancora sul posto.