Asp Messina, bando per 82 dirigenti medici

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, "al fine di colmare le mancanze di dirigenti medici presso i vari ospedali della provincia e per garantire una sanità di primo livello, ha approvato, con delibera del 23 marzo 2025, un concorso pubblico per titoli ed esami per dirigenti medici". "Si tratta di uno dei bandi più importanti e completi voluti dall’Asp di Messina", si legge in una nota. Questo concorso è indetto per la copertura di un totale di 82 posti di Dirigente Medico nelle seguenti discipline: 6 posti di Dirigente Medico di Psichiatria; 3 posti di Dirigente Medico di Medicina del Lavoro; 8 posti di Dirigente Medico di Emergenza – Urgenza; 1 posto di Dirigente Medico di Neurologia; 2 posti di Dirigente Medico di Oncologia Medica; 5 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione; 6 posti di Dirigente Medico di Chirurgia Generale; 5 posti di Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia; 7 posti di Dirigente Medico di Radiodiagnostica; 28 posti di Dirigente Medico di Organizzazione Servizi Sanitari di Base; 11 posti di Dirigente Medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.