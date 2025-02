Asp Messina: "Garantire a tutti accesso servizi sanitari"

"La salute della nostra comunità è la nostra priorità assoluta e ci impegniamo a garantire che ogni individuo abbia accesso a servizi sanitari di qualità. Stiamo lavorando per sviluppare strategie innovative che affrontino le disuguaglianze sanitarie e promuovano il benessere di tutti i cittadini. La collaborazione con le istituzioni locali e le organizzazioni non profit è essenziale per creare un sistema sanitario efficace e inclusivo. Attraverso il Piano di Equità nella Salute, ci proponiamo di abbattere le barriere che impediscono alla popolazione in situazione di povertà economica di accedere ai servizi sanitari, promuovendo così una società più giusta e inclusiva per tutti”. A dirlo il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina Giuseppe Cuccì presentando in conferenza stampa i progetti per il (Pnes) Programma Nazionale Equità nella Salute, che attraverso il superamento degli squilibri territoriali, si propone di rispondere ai bisogni di salute della popolazione in situazioni di vulnerabilità socio-economica, contrastando la povertà sanitaria e promuovendo l’accesso ai servizi per tutti.

“La nostra missione – prosegue il direttore amministrativo dell’Asp Giancarlo Niutta - è quella di garantire che nessuno venga lasciato indietro, e ci impegniamo a migliorare l'accesso ai servizi sanitari per le persone vulnerabili. Riteniamo che l'inclusione sociale delle persone svantaggiate sia fondamentale solo così possiamo costruire una società coesa e solidale". "Il nostro obiettivo – ha aggiunto il direttore Sanitario dell’Asp Giuseppe Ranieri Trimarchi - è garantire che le persone svantaggiate abbiano accesso a servizi sanitari e sociali di alta qualità, superando le barriere linguistiche e culturali delle persone disagiate, garantendo loro un supporto personalizzato e accessibile. Attraverso questo progetto, ci impegniamo a creare programmi specifici”.

Tra queste esigenze primo punto è garantire assistenza ai comuni dove sono sorti gli ambulatori di prossimità, Messina, Milazzo e Mistretta. Presenti l’assessore alle Politiche dei servizi sociali del comune di Messina Alessandra Calafiore, il sindaco di Milazzo Giuseppe Midili, assente oggi Sebastiano Sanzarello sindaco di Mistretta. Gli amministratori hanno sottolineato: "Siamo determinati a combattere le disuguaglianze, evidenzieremo l'attività di questi ambulatori che diventeranno opportunità per le persone svantaggiate e straniere, affinché possano partecipare attivamente alla vita della comunità. Potranno fornire assistenza sanitaria diretta e tempestiva a tutte le fasce della popolazione, garantendo che i servizi siano a portata di mano per chi ne ha più bisogno. Risponderanno alle esigenze della popolazione target e promuoveranno una salute collettiva più forte". Gli Ambulatori di Prossimità metteranno a disposizione una gamma completa di servizi, tra cui: visite mediche generali, screening diagnostici, consulenze sociali, mediazione culturali. Il team di ogni ambulatorio sarà composto da medici, infermieri, assistenti sociali e mediatori culturali, garantirà un’assistenza multidisciplinare per rispondere in modo efficace alle esigenze dei cittadini. L’area di intervento ha l’obiettivo di ridurre le barriere di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari per le persone vulnerabili dal punto di vista socio-economico, mediante il paradigma della sanità pubblica di prossimità, dell’inclusione attiva, dell’integrazione sociosanitaria e di comunità.