Nuova mossa di Donald Trump sul fronte dei dazi. L'amministrazione Usa ha aperto infatti alla possibilità di rinviare la scadenza del 9 luglio, fissata dagli Usa come termine entro il quale trovare un accordo con i Paesi interessati da un aumento delle tariffe. Ad affermarlo ieri sera è stata la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, spiegando che la data "potrebbe essere prorogata, ma si tratta di una decisione che spetta al presidente" Trump.

Come anticipato ieri da Politico, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha intanto annunciato di aver ricevuto l'ultima controproposta dell'amministrazione Usa sui dazi. La notizia è arrivata mentre era in corso a Bruxelles il Consiglio Europeo. L'Ue negozia con Washington ormai da mesi nel tentativo di evitare l'imposizione duratura di dazi sulle merci importate negli Usa dall'Unione.

A quanto si apprende a Bruxelles, sia l'Ue che gli Usa vorrebbero concludere entro il 9 luglio: un accordo viene considerato fattibile, ma ovviamente bisogna essere in due. La presidente della Commissione europea vorrebbe comunque un'intesa, anche di massima, entro quella data anche per dare chiarezza alle imprese e rimuovere l'incertezza che dura da mesi.

"Oggi abbiamo ricevuto l'ultimo documento statunitense per ulteriori negoziati. Lo stiamo valutando in questo momento. Il nostro messaggio è chiaro: siamo pronti per un accordo", ha poi annunciato la presidente von der Leyen durante la conferenza stampa al termine della riunione.

"Al contempo, ci stiamo preparando per l'eventualità che non si raggiunga un accordo soddisfacente", ha continuato von der Leyen, spiegando che i leader si sono consultati su una lista di dazi ritorsivi. "Difenderemo gli interessi europei secondo necessità, tutte le opzioni sono sul tavolo", ha aggiunto.

Si può pensare a un accordo Ue-Cptpp "come l'inizio di una ridefinizione dell'Organizzazione mondiale del commercio. Certo, pensando a quello che deve essere il formato in senso positivo, per evitare gli errori commessi in passato e mostrare al mondo che il libero commercio con un grande numero di Paesi è possibile se alla base ci sono regole", ha poi detto ancora.

Il riferimento è al Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, l'accordo di libero scambio tra 12 Paesi asiatici. Tra tutti i Paesi interessati a consolidare gli accordi di libero scambio con l'Ue spiccano i suoi membri, che "vogliono una cooperazione strutturata con l'Ue". Per questo la Commissione sta studiando la possibilità di un accordo con il Cptpp, ipotesi che von der Leyen ha presentato ai leader europei.

Intanto, secondo il cancelliere tedesco Friedrich Merz è preferibile arrivare ad un accordo "rapido" e "semplice" con gli Usa per evitare dazi eccessivi, piuttosto che perseguirne uno "lento e complicato". "Arriviamo rapidamente a una soluzione - ha detto ieri sera in conferenza stampa -, ho sottolineato che ci sono vari settori, come l'industria farmaceutica, quella dell'acciaio, quella dell'alluminio, quella automobilistica e quella chimica, che si scontrano con i dazi, che minacciano queste aziende. Quindi preferirei un accordo più rapido, chiaro e semplice piuttosto che lento e molto complicato. Dobbiamo giungere rapidamente a un accordo e siamo tutti d'accordo su questo", ha concluso.

Anche il presidente francese, Emmanuel Macron, auspica che l'Unione Europea trovi un accordo "rapido" con gli Usa per evitare dazi eccessivi sulle importazioni di merci dall'Europa e non vuole che la trattativa "duri in eterno". "La Francia auspica una rapida conclusione di un accordo; non siamo favorevoli a che questa cosa duri in eterno", ha dichiarato dopo il vertice dei 27 a Bruxelles. "C'è una reale volontà tra gli europei di concludere. Ma non vogliamo concludere rapidamente ad ogni costo", ha aggiunto.

Accordo con la Cina, Pechino conferma

La Cina afferma intanto di aver confermato i "dettagli del quadro dei colloqui di Ginevra" con gli Stati Uniti e che Washington revocherà "una serie di misure restrittive" mentre Pechino "esaminerà e approverà" l'esportazione di prodotti "sottoposti a controlli" sulle esportazioni "nel rispetto della legge e dei regolamenti".

L'auspicio ribadito dal ministero del Commercio, come riportano i media ufficiali del gigante asiatico, è che "Stati Uniti e Cina possano incontrarsi a metà strada". Il dicastero insiste "promuovere uno sviluppo sano, stabile e sostenibile delle relazioni economiche e commerciali".

I colloqui di Ginevra risalgono allo scorso maggio, quando era al culmine la guerra di dazi e controdazi. Poi a inizio giugno ci sono stati la telefonata tra Donald Trump e Xi Jinping e un nuovo round a Londra. Da allora sono proseguiti "stretti contatti" con gli Stati Uniti, affermano dal ministero del Commercio di Pechino, insistendo sul "meccanismo di consultazione economica e commerciale" per "ridurre le divergenze" e "rafforzare la cooperazione".