Trasportata in codice rosso in ospedale

E' stata trasportata in codice rosso in ospedale la ragazzina 12enne che oggi, mercoledì 19 marzo, ad Asti è precipitata dal quinto piano. Le sue condizioni, a quanto si apprende, sarebbero molto gravi. Ancora da accertare le cause della caduta. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'accaduto.