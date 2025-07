Terzo giorno di match a Wimbledon 2025 . Oggi, mercoledì 2 luglio , a Londra inizia il secondo turno del torneo e torna in campo il numero 2 del ranking Carlos Alcaraz , che se la vedrà con Oliver Tarvet. Sul Centrale riflettori anche sulla numero uno della classifica Wta Aryna Sabalenka , impegnata contro Marie Bouzkova. Tra gli azzurri, in campo Jasmine Paolini (contro Kamilla Rakhimova), Mattia Bellucci (contro Jiri Lehecka) e Luciano Darderi (contro Arthur Fery).

Wimbledon 2025 è visibile in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis sono visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre gli altri canali di Sky trasmetteranno le partite più interessanti sugli altri campi.