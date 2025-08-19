circle x black
Cerca nel sito
 

Morti per il taser, Piantedosi: "Non si strumentalizzi il cordoglio"

Il ministro dell'Interno: "No a ennesima campagna di antipatia verso i tutori dell'ordine"

Matteo Piantedosi - Fotogramma
Matteo Piantedosi - Fotogramma
19 agosto 2025 | 11.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il profondo cordoglio per il decesso di due persone, dopo che era stato usato su di loro il taser, non deve essere strumentalizzato al solo fine di portare avanti l’ennesima campagna di antipatia verso i tutori dell’ordine". E' il richiamo che arriva oggi, martedì 19 agosto, dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

"L’autorità giudiziaria farà accertamenti e valutazioni ma - ammonisce Piantedosi - nulla può mettere in discussione professionalità, equilibrio e impegno delle forze di polizia. Nei due casi specifici, si tratta di carabinieri intervenuti in altrettante situazioni estremamente difficili e rischiose. E non dobbiamo portare loro rispetto solo quando sono loro stessi a rimanere vittime di queste situazioni".

"Chi, in maniera ideologica, critica l’utilizzo del taser deve tener presente che si tratta di uno strumento imprescindibile che viene fornito agli agenti proprio per evitare l’utilizzo di armi da sparo. Le regole di ingaggio prevedono che venga usato soltanto quando ci si trova di fronte a soggetti violenti e aggressivi che rappresentano un concreto pericolo per i presenti. La sicurezza dei cittadini è il primo obiettivo che deve essere perseguito - ribadisce - E dalle prime ricostruzioni è esattamente la situazione in cui si sono ritrovati i carabinieri intervenuti. Dunque, vanno respinte, perché del tutto pretestuose, pregiudiziali ed infondate, le polemiche contro le forze di polizia a cui va tutta la gratitudine e il completo sostegno del nostro Governo".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sicurezza Taser Forze di polizia Ministro dell'Interno Piantedosi politica news cronaca news
Vedi anche
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video
Pippo Baudo, Carlo Conti: "Non ha eredi, si è spenta la tv" - Video
Baudo, Eros Ramazzotti al Teatro delle Vittorie: "Era il migliore" - Video
Pippo Baudo, Paola Cortellesi: "Un privilegio averlo conosciuto" - Video
Pippo Baudo, Morandi: "Un amico, mi ha aiutato nei momenti di difficoltà" - Video
Pippo Baudo, maestro Mazza: "Con Sanremo ha scoperto talenti, oggi non succede più" - Video
Pippo Baudo, oggi la camera ardente: la videonews della nostra inviata
Pippo Baudo, Lino Banfi: "Rai gli intitoli il Teatro delle Vittorie" - Video
Baudo, Andrea Roncato: "E' stato colonna sonora della mia carriera" - Video
News to go
Traffico da rientro, scatta il controesodo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza