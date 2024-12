Il ministro dell'Interno: "Il messaggio per pellegrini e turisti è di venire a Roma e in Italia con tutta tranquillità"

L'Italia accende i riflettori sulle misure di sicurezza in vista del Giubileo, dopo l'attentato a Magdeburgo. "Mi sento di lanciare il messaggio per pellegrini e turisti di venire a Roma e in Italia con tutta tranquillità - dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in un'intervista al Tg2 - perché non c'è nessuna analisi compiuta che debba indurre ad avere paura rispetto a fenomeni che in qualche modo si possano preannunciare".

"L'episodio di Magdeburgo", che venerdì scorso ha provocato 5 morti e oltre 200 feriti in Germania, "ha sicuramente richiamato l'attenzione sulla necessità di fare ogni sforzo di immaginazione di quelli che possono essere gli scenari di rischio meno intuibili - ha aggiunto Piantedosi -. L'appuntamento del Giubileo lo abbiamo preparato in maniera capillare con un impegno fondamentalmente che va in due direzioni: da una parte avere un dispiegamento di mezzi e uomini in una logica di pronto intervento e il secondo momento importante quello dell'attività di intelligence, che come prevenzione, mi permetto di dire nel nostro paese è molto all'avanguardia".

"L'attentato di Magdeburgo ci dice che possono esserci atti di emulazione e ha sicuramente richiamato attenzione sulla necessità di fare ogni sforzo di immaginazione di quelli che possono essere gli scenari di rischio", sottolineando che è necessario fare attenzione a possibili 'cani sciolti' che potrebbero agire anche con "mezzi anche molto limitati".

"Non c'è allarmismo ma teniamo alta l'attenzione" ha detto Piantedosi al Tg1 sul rischio terrorismo. "Non si sono segnali di preoccupazione, ma bisogna tenere alta un'attenzione, legata anche a quella dell'esperienza che ci induce a essere molto attenti, a vigilare su temi come quello delle azioni di eventuali 'lupi solitari', di azioni emulative".

"Ci sono 700, 800, a seconda dei periodi, uomini in più sulla città di Roma. Ci sono delle misure che assicureranno la vicinanza alle persone per ogni evenienza - ha aggiunto Piantedosi -. Attenzione anche a quelli che possono essere i canali informativi".

Molteni: "Alzata la soglia d'attenzione anche in vista del Giubileo"

"Dopo Magdeburgo e in vista del grande appuntamento del Giubileo, abbiamo alzato in maniera importante la soglia del livello di attenzione soprattutto nelle grandi città, ma anche nel resto del Paese: c'è una situazione di allerta, ma non di allarme né di allarmismo" ha detto Nicola Molteni, sottosegretario all’Interno, intervenendo ai microfoni di TgCom24.

"Confidiamo sulla capacità della nostra intelligence e dei servizi di prevenzione, sulla professionalità delle nostre Forze dell’Ordine. È stato immediatamente riunito il Comitato di analisi strategica antiterrorismo e diramata una circolare alle Prefetture, alle Questure, proprio per articolare in maniera puntuale il controllo del territorio, soprattutto nei luoghi particolarmente critici e delicati, dove c’è maggiore aggregazione come le stazioni, le metropolitane, gli aeroporti", ha aggiunto.

"La nostra intelligence non ha mai sottovalutato alcun segnale, solo quest’anno sono stati 80 i soggetti pericolosi legati al fondamentalismo islamico allontanati dal Paese. Poniamo grande attenzione ai cosiddetti “lupi solitari”, al rischio di atti emulativi, consapevoli però che il sistema di intelligence e di coordinamento tra le nostre Forze di Polizia funziona. C'è grande competenza e una consolidata capacità di saper intercettare i fenomeni di allarme, anche fondamentalista, che deve continuare ad essere sviluppata”, ha concluso Molteni.

La circolare

Sabato, il giorno dopo l'attentato in Germania, una circolare di polizia ai prefetti e ai questori in Italia ha innalzato le misure di sicurezza. Ne è emersa l'importanza di focalizzare bene l'attenzione sul rischio di possibili gesti di emulazione da parte di singoli che potrebbero agire come lupi solitari. Massima attenzione, poi, a tutti i livelli e sull'intero territorio nazionale sulla necessità di rafforzare le attività di presidio e di prevenzione in occasione di iniziative di piazza, in particolare quelle a sfondo religioso.