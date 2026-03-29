La vittima di 41 anni era un appassionato di sport invernali. Poco sotto la vetta del Hoher Marchkopf un fronte di ghiaccio largo circa 250 metri si è staccato trascinando via i due uomini

Un italiano di 41 anni appassionato di sport invernali è morto ieri pomeriggio dopo essere stato sepolto dalla neve per il distacco di una valanga che lo ha travolto nella valle austraca dello Zillertal. Come riporta il 'Tiroler Tageszeitung' l'uomo, assieme a un altro escursionista italiano di 36 anni, era salito sull'Hoher Marchkopf, cima di 2450 metri di altezza, ma poco sotto la vetta un fronte di ghiaccio largo circa 250 metri si è staccato trascinando via i due uomini.

Il trentaseienne è stato solo parzialmente sepolto dalla valanga e dopo essere riuscito a liberarsi ha cercato il collega con il suo ricetrasmettitore chiamando subito i servizi di emergenza. I soccorritori hanno localizzato il 41enne circa 30 minuti dopo, ma troppo tardi per salvargli la vita. L'altro italiano ha subito una lesione alla mano, ed è stato curato presso l'ospedale di Schwaz. Ieri sono state segnalate più di 20 valanghe in Tirolo, dove era stato diramato un allarme livello 3 che indica un grave pericolo.