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Novara, auto contro un palo sulla statale 229: morto un 21enne

Ferito il conducente di 23 anni trasportato in codice giallo all’ospedale di Borgomanero

Ambulanza - Fotogramma
Ambulanza - Fotogramma
29 marzo 2026 | 10.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Incidente nella notte di oggi, domenica 29 marzo, sulla statale 229 a Suno (Novara). Un'auto si è schiantata contro un palo della luce. Nella vettura viaggiavano due ragazzi: il passeggero, un ventunenne, è morto sul colpo mentre il conducente, di 23 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Borgomanero. A dare l'allarme è stato un carabiniere di passaggio, intorno alle 5 del mattino. Secondo una prima ricostruzione, l'auto procedeva ad alta velocità.

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incidente statale 229 Novara news cronaca news incidente mortale
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