Incidente nella notte di oggi, domenica 29 marzo, sulla statale 229 a Suno (Novara). Un'auto si è schiantata contro un palo della luce. Nella vettura viaggiavano due ragazzi: il passeggero, un ventunenne, è morto sul colpo mentre il conducente, di 23 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Borgomanero. A dare l'allarme è stato un carabiniere di passaggio, intorno alle 5 del mattino. Secondo una prima ricostruzione, l'auto procedeva ad alta velocità.