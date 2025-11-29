circle x black
Cerca nel sito
 

Auto si schianta contro guardrail e si spezza in due: miracolosamente illeso conducente

Il 27enne, che era rimasto incastrato nell'abitacolo della vettura, è stato liberato dalle lamiere dai vigili del fuoco

L'incidente, immagine dei Vigili del Fuoco
L'incidente, immagine dei Vigili del Fuoco
29 novembre 2025 | 18.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si va a schiantare contro il guardrail e la barriera taglia in due l'auto. Il conducente resta incastrato, ma senza gravi ferite. E' successo la scorsa notte a Lodi, lungo la statale 235, all'ingresso di un distributore di carburante.

Sul posto, un quarto d'ora prima dell'1, sono intervenute le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi, con un'autopompa e un'autogrù. Con cesoie e divaricatore, i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre l'automobilista 27enne, rimasto incastrato nell'abitacolo. L'uomo, con lievi ferite, è stato portato in codice giallo dal 118 all'ospedale di Rozzano, nel Milanese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente stradale guardrail auto spezzata
Vedi anche
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza