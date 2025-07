'Autori in Costa' compie 5 anni, al via il 30 luglio l’edizione 2025

Compie cinque anni “Autori in Costa”, l’atteso salotto letterario organizzato dal quotidiano La Ragione che torna ad animare le serate della Costa Smeralda . L’edizione 2025, che si svolgerà dal 30 luglio al 23 agosto, si arricchisce della prestigiosa collaborazione con il Consorzio Costa Smeralda, che si unisce ai partner storici della manifestazione. Il ciclo di incontri ospiterà firme autorevoli del giornalismo, della saggistica e delle istituzioni in location d’eccezione.

Le serate, che avranno inizio alle ore 19:00, saranno un’occasione per approfondire i grandi temi dell’attualità attraverso la presentazione delle opere più recenti degli ospiti. A moderare i dibattiti sarà Fulvio Giuliani, Direttore de La Ragione.

“Viviamo in un’epoca di informazione veloce e frammentata, per questo sentiamo forte la responsabilità di offrire al pubblico un’oasi per il dibattito ragionato e profondo,” dichiara Fulvio Giuliani. “Questo è un valore in cui il gruppo Orlean Invest Holding, proprietario dell’Hotel Delle Rose e finanziatore del nostro quotidiano, crede da sempre, sostenendo appuntamenti culturali che ampliano l’offerta estiva in Costa Smeralda. La nuova collaborazione con il Consorzio Costa Smeralda è per noi motivo di grande orgoglio: è il riconoscimento di un impegno comune a esclusivo vantaggio di uno dei luoghi più affascinanti e iconici d’Italia, alla cui cura, conservazione e sviluppo è storicamente dedicata l’attività del Consorzio.”

La rassegna è realizzata grazie al sostegno dello sponsor Ferrari Trento, al contributo di AdnKronos come partner editoriale e alla collaborazione dell’Hotel delle Rose in qualità di partner organizzativo.

La manifestazione vivrà anche oltre gli appuntamenti dal vivo. Da ogni incontro verranno infatti realizzati contenuti esclusivi pensati per il mondo digitale – sintesi video, approfondimenti e pillole social – per amplificare il dibattito e renderlo accessibile a un pubblico ancora più vasto. Questa iniziativa si inserisce nella strategia multipiattaforma de La Ragione, che continua a registrare una crescita significativa e un forte engagement sui propri canali digitali, confermandosi come una voce autorevole nel panorama dell’informazione online.

Il calendario degli incontri è nutrito: per l'esordio della rassegna, il 30 luglio alle 19.30, Sergio Rizzo presenterà il suo libro “2027 Fuga dalla democrazia” sulla Spiaggetta di Porto Cervo. Gli altri incontri si terranno all'Hotel delle Rose di Porto Cervo: il 6 agosto alle 19 Roberto Arditti presenta “Hard Power - Perché la guerra cambia la storia”; l'8 agosto alle 19 Gianni Ippoliti sarà impegnato in un dialogo sull’informazione ai tempi dei social e sulla sua storica rassegna stampa; il 18 agosto alle 19 Mario Giordano presenta il suo libro “Dynasty”; il 19 agosto alle 19 Alessandro Sallusti presenta “L’eresia liberale”; il 23 agosto alle 19 Luca Zaia presenta il suo libro “Autonomia - La rivoluzione necessaria”. Tutti gli incontri sono a ingresso libero.