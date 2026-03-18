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Torino, bimbo muore soffocato da un boccone: la mamma era in ospedale per partorire

Il piccolo di soli undici mesi era rimasto con la zia. Le prime verifiche farebbero pensare a una fatalità

Ambulanza (Fotogramma/Ipa)
Ambulanza (Fotogramma/Ipa)
18 marzo 2026 | 21.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia nel quartiere Parella di Torino, dove un bimbo di 11 mesi è morto, secondo una prima ricostruzione soffocato probabilmente o da un boccone che gli avrebbe ostruito le vie respiratorie o dal vomito. Al momento dell’accaduto il piccolo si trovava con la zia, poiché, a quanto si e’ appreso la mamma era in ospedale in attesa di partorire. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale, ma a nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvargli la vita. Per accertare le cause dell’accaduto sono intervenute anche le forze dell’ordine. Al momento, le prime verifiche farebbero pensare a una fatalità.

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tragedia familiare bimbo soffocato
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