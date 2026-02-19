circle x black
Bimbo ricoverato a Napoli, Vaia: "Tristissima vicenda che interpella tutto il Paese"

"Esige la centralità quotidiana nell’attenzione verso la salute e non segua la cronaca, pur drammatica, che di volta in volta ci riporta alla dura realtà"

Bimbo ricoverato a Napoli, Vaia:
19 febbraio 2026 | 17.26
Redazione Adnkronos
"Quello che sta succedendo in questi giorni, intorno alla tristissima vicenda di Domenico, bambino di Napoli che non può essere sottoposto ad ulteriore trapianto, secondo l’équipe di colleghi che al Monaldi hanno preso questa decisione, non interessa solo il bambino, la mamma, gli operatori, le supposte sciatterie. Di questo si occuperà chi ne ha responsabilità. Interpella tutto il Paese. Interpella le politiche in favore della donazione d’organo. Esige la centralità quotidiana nell’attenzione verso la salute e non segua la cronaca, pur drammatica, che di volta in volta ci riporta alla dura realtà". Così sui social Francesco Vaia, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Bimbo ricoverato a Napoli Vaia Monaldi
