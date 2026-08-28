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Oltre 5 chili di cocaina nascosti nei 'biscotti della fortuna', sequestro e arresto a Fiumicino

Una donna cinese fermata nello scalo prima di partire per Taipei, sul mercato asiatico lo stupefacente avrebbe fruttato oltre un milione di euro

I 'biscotti della fortuna' alla cocaina - Polizia
I 'biscotti della fortuna' alla cocaina - Polizia
28 agosto 2026 | 07.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Stavolta niente bigliettino all'interno dei 'biscotti della fortuna', ma droga. Una donna di 40 anni, cinese, è stata arrestata all'aeroporto di Fiumicino per il reato di detenzione di droga. La donna è stata trovata in possesso di 5 chili di cocaina, nascosti nelle bustine dei tradizionali dolcetti cinesi.

L'arresto è giunto al termine di una mirata indagine condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Roma, con l'ausilio dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP) e dell'Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia. La donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei gate d'imbarco, poco prima di salire su un volo diretto a Taipei.

Biscotti della fortuna carichi di coca: il sistema

L'accurata perquisizione dei bagagli da stiva ha consentito di svelare un inedito e ingegnoso sistema di occultamento: all'interno della valigia sono state ritrovate 127 bustine dorate recanti la dicitura "Fortune Cookie" (i tradizionali biscotti della fortuna), al cui interno erano state inserite confezioni termosaldate in cellophane contenenti cocaina, per un peso medio di circa 40,7 grammi ciascuna e un totale di 5,178 chilogrammi. Tra i bagagli sono stati inoltre sequestrati 7 tubetti di dentifricio e 3 confezioni di caffè, verosimilmente utilizzati nel tentativo di trarre in inganno le unità cinofile ed eludere i controlli di sicurezza.

Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato del dettaglio italiano, mentre la successiva distribuzione sul mercato orientale avrebbe potuto generare profitti illeciti superiori a 1 milione di euro. Al termine degli atti di rito, la donna è stata accompagnata presso la Casa Circondariale di Civitavecchia a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente.

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cocaina arresto Fiumicino droga
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