circle x black
Cerca nel sito
 

Caldo record, venerdì bollente: oggi bollino rosso in 9 città, c'è anche Roma

Domani le città con allerta massima saranno 5

Spiaggia a Palermo - (Ipa)
Spiaggia a Palermo - (Ipa)
28 agosto 2026 | 00.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Non è finita, il caldo record non molla la presa. L'ondata di calore non lascia il Centro-Sud e oggi, venerdì 28 agosto, il bollino rosso (allerta 3, la più elevata che prevede rischi anche per la popolazione non fragile), è previsto in 9 città: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E' quanto fotografa il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 capoluoghi di provincia. Bollino arancione (allerta 2) ad Ancona, Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti e Viterbo.

Domani, sabato 29 agosto, sono previsti 5 bollini rossi a Bari, Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Sempre domani è previsto bollino arancione a Civitavecchia e Napoli. Saranno in 'giallo': Ancona, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Verona. Temperature meno pesanti, bollino verde, a Bologna, Brescia, Genova, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Viterbo.

Le previsioni

Il grande caldo sarà protagonista anche dell'avvio della prossima settimana, lunedì 31 agosto, spiegano i meteorologi. A Milano, Torino e Bologna si toccheranno diffusamente i 30-31°C, mentre a Firenze e Roma potremo arrivare fin verso i 33-35°C durante le ore più calde. Anche sulle due Isole Maggiori la colonnina di mercurio raggiungerà facilmente i 34°C, dicono gli esperti del sito iLMeteo.it. Ma già nella seconda parte di martedì 1 settembre si attendono i primi rovesci a ridosso dell'arco alpino, in locale estensione fin verso le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Discorso simile anche per mercoledì 2 settembre, quando sono previsti temporali dapprima sulle montagne e poi anche verso le adiacenti pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia; localmente qualche rovescio potrebbe raggiungere la Liguria.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bollettino caldo caldo news caldo weekend caldo record bollino caldo bollino rosso caldo nuova ondata di caldo caldo roma
Vedi anche
Alluvione Nepal, il sopravvissuto italiano: "Ho visto tanta distruzione ma sono salvo e grato alla vita" - Video
Attentato Ranucci, difesa arrestati: "Avevano rapporti solo con Tavares" - Video
Attentato Ranucci, difesa arrestati: "Hanno risposto a tutte le domande" - Video
Alluvione in Nepal, le immagini girate da un italiano salvato in elicottero
Mercati più nervosi, giù Piazza Affari. Acquisti su Stm dopo conti Nvidia
Francese arrestato a Bari, ecco i missili da guerra che trasportava nel furgone - Video
Siria, il presidente paga un caffè con carta Visa per festeggiare la fine delle sanzioni - Video
Malaria, infettivologa: "Non siamo immuni, da noi mortalità può essere elevata" - Video
Bambino nuota tra i detriti in Nepal, le persone riprendono la scena invece di aiutarlo - Video
Alluvione in Nepal, l'intervento dei soccorsi per salvare le persone dal fango - Video
Battaglia a colpi di pomodoro, oltre 22mila persone alla 'Tomatina' in Spagna - Video
'One Night Only', Callum Turner e Monica Barbaro: "Ecco come nascono le vere storie d'amore" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza