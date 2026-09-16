circle x black
Cerca nel sito
 

Blocco del traffico a Roma, ecco le date delle prossime domeniche ecologiche nella Capitale

Si tratta di giornate di divieto totale della circolazione dei veicoli a motore endotermico nella zona Ztl Fascia Verde, nelle fasce orarie dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30

Domenica ecologica a Roma - (Fotogramma/Ipa)
Domenica ecologica a Roma - (Fotogramma/Ipa)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
16 settembre 2026 | 14.24
Sara Di Sciullo
LETTURA: 1 minuti

Il Campidoglio pubblica il calendario delle cinque ‘domeniche ecologiche’ della stagione invernale 2026-2027. Si tratta di giornate di divieto totale della circolazione dei veicoli a motore endotermico nella zona Ztl Fascia Verde, nelle fasce orarie 7,30-12,30 e 16,30-20,30. Le date individuate sono: 15 novembre 2026, 6 dicembre 2026, 24 gennaio 2027, 21 febbraio 2027 e 21 marzo 2027.

Campidoglio: "Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico"

Come riferisce il Campidoglio le ‘domeniche ecologiche’, istituite tra le misure mirate alla prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico, hanno anche una importante funzione di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza sulle tematiche ambientali. Con questo obiettivo, anche per la prossima stagione invernale come gli scorsi anni, nelle giornate di stop al traffico saranno organizzati eventi tematici in diversi luoghi della città.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
domenica ecologica roma domenica ecologica roma 2026 domenica ecologica chi può circolare domeniche ecologiche roma
Vedi anche
Soteu 2026, tutte le novità: dal Canada 'associato' all'Articolo 4 europeo - Videonews
News to go
Svolta meteo sull'Italia
Manduria, vasto incendio distrugge 22 auto e colpisce un immobile - Video
Borsa, Benetti (Gam): "Attenzione a Fed, pressioni inflazione mantengono tassi più alti" - Video
"Livatino: il giudice e i suoi assassini", il trailer della fiction Rai diretta da Michele Placido
News to go
Modello 730, manca poco alla scadenza
"Simply Italian", Sharon Stone protagonista dello spot Ita Airways - Video
Buzzetti (Sid): "Vittoria di Zverev dimostra che il diabete non ferma la vita" - Video
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"
Bonino, Tajani a camera ardente: "Sull'Europa avevamo obiettivi comuni" - Video
Casini diventa nonno, gli auguri di La Russa in Senato - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza