Nubifragio nella notte a Roma. Intorno alle 23 di ieri la capitale è stata colpita da pioggia, lampi e vento fortissimo. Una vera e propria bomba d'acqua preceduta per diverse ore da una tempesta di fulmini , come testimoniano i video pubblicati sui social dagli abitanti.

Nubifragio in corso a Roma. Nel cielo ci sono lampi in continuazione, sembra una luce stroboscopica, e si sente un borbottio continuo di tuoni. Qui su a Monte Mario butta gia tanta acqua, ma di sicuro in altri quartieri qualcuno se la sta vedendo molto peggio! pic.twitter.com/DoRG5FLrI8