Quella valigetta in cui c'era l'agenda rossa del magistrato, poi scomparsa. Collaboratore del giudice: "Poco prima di morire aveva detto che era prossimo ad arrestare il procuratore Giammanco"

Il Tg1 ha mostrato, per la prima volta, la borsa che il giudice Paolo Borsellino aveva con sé il giorno della strage di via d’Amelio, il 19 luglio 1992. Quella valigetta in cui c'era l'agenda rossa del magistrato, poi scomparsa. Domani la borsa verrà esposta a Montecitorio alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, della premier Giorgia Meloni e della presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo.

"Con l'agenda rossa avremmo visto e capito cosa aveva scritto Paolo Borsellino pochi giorni prima di morire", ha detto ai microfoni del Tg1 il colonnello dei Carabinieri Carmelo Canale, stretto collaboratore di Borsellino. Chi ha ordinato di prelevare l'agenda rossa? "Certamente Borsellino poco prima di morire aveva detto che era prossimo ad arrestare il procuratore Giammanco".