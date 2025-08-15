circle x black
Trump: "Vladimir, ci vediamo presto". E Putin lo invita a Mosca - Video

Il presidente americano: "Interessante, ma potrei avere qualche difficoltà"

Putin e Trump
Putin e Trump
16 agosto 2025 | 01.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vladimir Putin invita Donald Trump a Mosca. Il presidente americano appare sorpreso dalle parole del presidente russo, dopo l'incontro in Alaska, e 'accetta con riserva'.

"Vorrei ringraziarti... e probabilmente ci rivedremo molto presto. Grazie mille, Vladimir", ha detto Trump chiudendo la sua dichiarazione. "La prossima volta, a Mosca", la replica di Putin in inglese. "Questo è interessante - il commento di Trump -. Non so, sarei un po' in difficoltà. Potrebbe succedere, grazie mille, Vladimir".

