Vladimir Putin invita Donald Trump a Mosca. Il presidente americano appare sorpreso dalle parole del presidente russo, dopo l'incontro in Alaska, e 'accetta con riserva'.

🚨 BREAKING: Putin invites President Trump to MOSCOW in very interesting fashion... 👀



TRUMP: "I'd like to thank you...and probably see you again very soon. Thank you very much Vladimir."



PUTIN: "Next time - in Moscow."



TRUMP: "Oooh, that's an interesting one. I don't know,… pic.twitter.com/WPnBObUZWt — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 15, 2025

"Vorrei ringraziarti... e probabilmente ci rivedremo molto presto. Grazie mille, Vladimir", ha detto Trump chiudendo la sua dichiarazione. "La prossima volta, a Mosca", la replica di Putin in inglese. "Questo è interessante - il commento di Trump -. Non so, sarei un po' in difficoltà. Potrebbe succedere, grazie mille, Vladimir".