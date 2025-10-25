circle x black
Cerca nel sito
 

Bracciante agricolo muore nelle campagne di Licata travolto da un autocarro

Aveva 67 anni. Il conducente del mezzo durante una manovra non si sarebbe accorto del collega e lo avrebbe investito

Carabinieri (Fotogramma)
Carabinieri (Fotogramma)
25 ottobre 2025 | 11.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ancora un infortunio mortale sul lavoro. E' accaduto nelle campagne di Licata (Agrigento) dove è morto un bracciante agricolo di 67 anni, di origine romena e residente a Licata. L'uomo è stato travolto da un autocarro all'interno di un fondo agricolo nelle campagne licatesi. Il conducente del mezzo, un immigrato di 25 anni, durante una manovra non si sarebbe accorto del collega e lo avrebbe investito. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e disposto il sequestro del corpo e del veicolo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente sul lavoro infortunio sul lavoro agrigento licata morto bracciante agricolo
Vedi anche
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza