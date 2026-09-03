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Buccia di banana frullata in acqua, la 'ricetta' per curare le piante

Favorisce la fioritura ed evita l'acquisto di prodotti chimici

Banane - 123rf
Banane - 123rf
03 settembre 2026 | 17.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una semplice buccia di banana immersa nell'acqua può nascondere più segreti di quanti si pensi. Sebbene molti la considerino soltanto un rifiuto da buttare via, dalla buccia di banana si può ottenere un ingrediente estremamente versatile in cucina. Numerosi appassionati di giardinaggio inoltre suggeriscono di utilizzarlo per la cura delle piante e per la pulizia degli ambienti interni, un'alternativa naturale, e meno costosa, ai prodotti chimici.

La buccia di banana, diluita in acqua, contiene infatti un'alta concentrazione di minerali essenziali per lo sviluppo delle piante. Questa miscela è inoltre efficace per neutralizzare i cattivi odori in cucina, in lavanderia o nel bidone della spazzatura. Le banane contengono potassio, magnesio e piccole quantità di fosforo, tre minerali fondamentali per lo sviluppo di radici, fusti e fiori. Quando le bucce vengono mischiate con l'acqua, questi nutrienti si trasferiscono al liquido, facilitandone l'assorbimento da parte delle piante. L'applicazione diretta al substrato permette di migliorare la ritenzione idrica, rafforzare la struttura del substrato e stimolare una fioritura più abbondante.

Gli specialisti indicano che questo composto ha un impatto positivo su piante ornamentali, giardini urbani e specie da interno. Il suo utilizzo regolare esalta il colore del fogliame e aiuta ad attenuare la carenza di nutrienti. Inoltre, non presenta rischi per gli animali domestici né altera il la composizione chimica del terreno, il che lo rende adatto a tutti gli utilizzatori.

Per preparare questo composto bastano solo due ingredienti: bucce di banana e acqua. Per ottenere un fertilizzante naturale, si consiglia di tagliare due o tre bucce a pezzetti, metterle in un frullatore e coprirle con un litro d'acqua. Dopo aver frullato il composto, il liquido va filtrato e conservato in un barattolo o in una bottiglia. Il fertilizzante è quindi pronto per essere utilizzato sul terreno, di base una volta alla settimana e sempre in quantità moderate per evitare un eccesso di umidità.

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buccia banana acqua buccia banana cucina
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