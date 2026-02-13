Bullismo, Genovesi (Rai Kids): "Nostro obiettivo è educare divertendo"

"Rai Kids ha una serie di obiettivi, come quello di educare divertendo. Pertanto, tutti i prodotti che selezioniamo, dai cartoni animati, alle serie, alle non fiction, hanno lo scopo di raccontare ai ragazzi ciò che accade nella loro vita quotidiana, compresi i problemi e le difficoltà e come superarli. Attraverso la linea rodariana, che è classica, cerchiamo di raccontare al nostro pubblico cose molto divertenti, che, però, comprendano anche elementi di riflessione e di crescita”. Così, il direttore di Rai Kids, Roberto Genovesi, intervenendo all’incontro ‘Bullismo e disagio giovanile: una responsabilità nazionale’, organizzato su iniziativa del senatore Andrea Paganella, presso il Senato della Repubblica a Roma.

“Noi abbiamo due target di ascolti: il prescolare, guidato dai genitori, e i bambini più grandi, che cominciano già ad avere un'indipendenza di visione sul lineare e sul multimediale e, quindi, sui social. Abbiamo, pertanto, due approcci differenti. Il ruolo dei genitori per noi è fondamentale perché sono gli interlocutori, insieme ai bambini e ai ragazzi, della nostra programmazione”, conclude.