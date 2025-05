Bullismo, senatrice Gelmini: "Battaglia trasversale senza colore politico, dove lo studente è al centro"

“Questa maratona rappresenta una risposta importante alla piaga del bullismo e soprattutto evidenzia la consapevolezza che questa battaglia non deve avere un colore politico, ma deve essere una battaglia trasversale che superi le divisioni presenti in Parlamento e che sappia mettere al centro lo studente, il suo diritto ad imparare, ma anche il dovere del rispetto e la necessità di imparare i principi costituzionali ”. Così, la Senatrice Mariastella Gelmini, in occasione della presentazione del primo Rapporto dell’Osservatorio nazionale Bullismo e disagio giovanile, a Palazzo dell’Informazione a Roma dove si è tenuto l’evento ‘Maratona bullismo’.