Caldo in aumento e temperature in crescita in Italia a inizio weekend, stando all'ultimo aggiornamento del bollettino del ministero della Salute che monitora il rischio ondate di calore in 27 capoluoghi.

Se oggi, venerdì 18 luglio, sarà più fresco, con solo 7 bollini gialli (Cagliari, Catania, Firenze, Messina, Palermo, Perugia e Roma), domani, sabato 19, la Penisola tornerà a scaldarsi: saliranno a 10 i capoluoghi con bollino giallo (Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Messina, Rieti e Roma), con Perugia di nuovo arancione insieme a Palermo.

Le previsioni

Dopo il passaggio di un fronte instabile e perturbato, "una breve fase in compagnia di correnti 'relativamente' più fresche e normali che ci hanno ricordato le 'estati di una volta'", spiega all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de 'iLMeteo.it', "ecco che da sabato 19 luglio un promontorio del più vasto anticiclone nordafricano si distenderà su buona parte del bacino del Mediterraneo centro occidentale, inglobando di conseguenza anche l'Italia. Come già capitato nel recente passato - continua Gussoni - si tratterà anche questa volta di masse d'aria di origine sub-tropicale, in arrivo cioè direttamente dall'arroventato deserto del Sahara; di fatto l'area mediterranea si sta sempre di più tropicalizzando dal punto di vista climatico".

"Tra sabato e domenica spazio quindi al sole da Nord a Sud, con valori diffusamente oltre i 34/35°C specie al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori (qui localmente si sfioreranno i 40°C). Il caldo si farà sentire tuttavia anche sulle pianure del Nord dove sono attesi picchi fino a 32/34°C durante le ore pomeridiane. Da segnalare solamente il rischio di isolati temporali su Alpi e Prealpi", conclude Gussoni.