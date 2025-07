Caldo record a Milano con temperature sopra i 35 gradi e picchi di oltre 40 gradi. Prosegue l'ondata di calore provocata dall’anticiclone africano, la temperatura più alta è stata registrata nella zona della stazione Garibaldi, dove il termometro di una farmacia ha mostrato 41 gradi.

Secondo il bollettino delle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute, Milano è bollino rosso per la giornata di oggi, 4 luglio. Per contrastare l'afa, Regione Lombardia ha ratificato pochi giorni fa un'ordinanza urgente finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature che resterà in vigore fino al prossimo 15 settembre. Viene disciplinato il divieto di attività lavorativa all’aperto tra le 12.30 e le 16.00 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche. L'ordinanza è stata trasmessa ai prefetti, ai sindaci dei comuni lombardi, alle Ats, Asst, alle firme sindacali e ai rappresentanti delle imprese e delle associazioni di categoria, così che vengano adottate le necessarie misure.

La violazione delle disposizioni comporta sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 650 del Codice penale, fatta salva l’applicazione di eventuali reati più gravi.