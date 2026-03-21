Ultimo weekend di ora solare per gli italiani. La primavera è ufficialmente arrivata e a breve sposteremo le lancette degli orologi per tornare all'ora legale.

Quando avviene il cambio

L'ora legale tornerà il prossimo fine settimana, precisamente nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, con un giorno di anticipo rispetto al 2025. Un trend che continuerà in futuro: nei prossimi tre anni, fino al 25 marzo del 2029, l'ora legale, che viene introdotta l'ultimo fine settimana di marzo, continuerà ad anticiparsi. Dal 2030, invece, il ciclo sarà 'resettato' e si tornerà a spostare gli orologi il 31 marzo.

Come spostare le lancette

Le lancette degli orologi verranno spostate un'ora avanti: le 2 di notte diventeranno le 3.

Cosa cambierà con l'ora legale

L'arrivo dell'ora legale segna come sempre una serie di cambiamenti nella vita quotidiana. Nella notte del passaggio dall'ora solare all'ora legale si dormirà un'ora in meno, ma ciò porterà le giornate ad allungarsi: il tramonto arriverà infatti un'ora più tardi, garantendo un pomeriggio più 'lungo' e illuminato dal sole. Questo aiuterà anche a ridurre le spese energetiche, con il minore uso dell'illuminazione artificiale a beneficio di quella naturale, e avrà un effetto diretto sulle bollette.

Quando tornerà l'ora solare

Con l'arrivo dell'ora legale le giornate andranno progressivamente ad allungarsi. Al mattino farà giorno più tardi, ma il buio arriverà più avanti nel corso della sera. Il picco si avrà il giorno del solstizio d'estate, atteso per il 21 giugno 2026. L'ora legale sarà in vigore fino all'ultima domenica di ottobre, quella del 25, quando tornerà invece l'ora solare e le lancette degli orologi dovranno essere spostate nuovamente un'ora indietro.