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Cammina sul ciglio della strada e precipita in un dirupo, morta 58enne in Trentino

La donna stava rientrando a piedi verso l'autovettura insieme ad altre persone di ritorno da un concerto. Per recuperare il corpo interviene il soccorso alpino

Soccorso alpino - Fotogramma /ipa
Soccorso alpino - Fotogramma /ipa
31 maggio 2026 | 11.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna di 58 anni è morta dopo essere precipitata in un dirupo in Trentino. Gli operatori del soccorso alpino sono intervenuti per recuperare il corpo della donna, di Roverè della Luna, precipitata mentre stava camminando sul ciglio della strada in località Piazzola a Molina di Fiemme. La 58enne stava rientrando a piedi verso l'autovettura insieme ad altre persone di ritorno da un concerto.

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donna morta dirupo trentino donna morta dopo concerto trentino
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