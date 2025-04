Trovato a terra ferito gravemente e in una pozza di sangue, 15enne forse vittima di un pestaggio. Indagano i carabinieri sul grave episodio avvenuto nella serata di ieri a Capaccio Paestum (Salerno). Gli investigatori temono possa trattarsi di una spedizione punitiva ai danni del 15enne, attualmente ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Ruggi di Salerno. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Agropoli che sono al lavoro per le indagini e i rilievi. Possibile che il 15enne possa essere stato vittima di un branco di coetanei.