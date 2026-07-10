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Pizzaballa a Montecassino, un concerto per il patriarca latino di Gerusalemme - Video

10 luglio 2026 | 18.10
Redazione Adnkronos
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"La presenza della Gendarmeria Vaticana con la sua banda musicale è stata molto importante per la città, per l'Abbazia e per tutte le celebrazioni. Sarà presente anche il 12 di luglio nel Teatro Romano dove ci sarà l'intero ensemble della banda con 70 elementi". A dirlo Gabriele Abbate, curatore del concerto in onore di San Benedetto organizzato per il cardinale Pizzaballa patriarca latino di Gerusalemme, che ha ricevuto il premio internazionale 'Pacis Nuntius 2026', nell'Abbazia di Montecassino.

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pizzaballa patriarca gerusalemme pizzaballa montecassino pizzaballa concerto montecassino gabriele abbate cassino
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